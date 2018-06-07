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Son dakika: kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti kararını açıkladı. politika faizini yüzde 16.50'den yüzde 17.75 seviyesine çıkardı.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 14:17
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara Para Politikası Kurulu'nda (), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme oranını 300 baz puan artırdıktan sonra 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da sadeleşme adımına gideceğini duyurmuştu.

Ekonomistlerin bugünkü PPK toplantısında beklentileri ise politika faizinde bir değişiklik yapılmaması ve faizin yüzde 16,50'de sabit bırakılması yönünde.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

MERKEZ BANKASI'NIN KARARINDAN SONRA DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

'nın gösterge haftalık repo faiz oranını %17,75'e yükseltti dolar hızla düşüşe geçti.

Dolar/TL şu sıralar günlük bazda yüzde 2 düşüşle 4,4592'ye, euro/TL yüzde 1,59 düşüşle 5,2813'e geriledi.

BIST 100 endeksi ise yüzde 1,63 artışla 98 bin 233 puan seviyesinde.

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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
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