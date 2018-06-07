Son dakika: Ödemeler başladı! Emekliler ikramiyelerini bugün alıyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Emekli sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödemelerini (1000 TL) bugün alıyor. Milyonlarca kişi bankalara koşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz" dedi. SSK emeklileri ise 1000 TL'lik bayram ikramiyelerini 8 Haziran'da (yarın) alacak.
Giriş Tarihi: 7.6.2018 08:32Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 08:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söylemişti.