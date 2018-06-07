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Son dakika: Ödemeler başladı! ler lerini bugün alıyor

Milyonlarca nin beklediği gün geldi. Emekli sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ödemelerini (1000 TL) bugün alıyor. Milyonlarca kişi bankalara koşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz" dedi. SSK emeklileri ise 1000 TL'lik ikramiyelerini 8 Haziran'da (yarın) alacak.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 08:38
Son dakika: Ödemeler başladı! Emekliler ikramiyelerini bugün alıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, lerin maaş ve ödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söylemişti.

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Son dakika: Ödemeler başladı! Emekliler ikramiyelerini bugün alıyor
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