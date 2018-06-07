Yargıtay: Patrona ‘pinti’ diyen tazminat alamaz

Yargıtay, patronu için "cimri, pinti" gibi ifadeler kullandığı gerekçesiyle işten atılan kişiye tazminat verilmemesine hükmetti. Arkadaş sohbetlerinde patronu için, "cimri, pinti" benzetmesi yapan işçi, tazminatsız işten atıldı. Çalıştığı işyerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, 2'nci İş Mahkemesi
'ne müracaat ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin ve genel tatil ücreti alacaklarını talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının işyerinde kullanımı yasak olmasına rağmen gizli oturumlar açarak yazdığı e-maillerde, şirket sahibi hakkında da "Cimri, pinti, yumuşak" gibi kelimeler kullandığını ve küfür ettiğini öne sürdü. DAVACIYA TAZMİNAT
Mahkeme, davacının yazışmalarda kullandığı küfürlü ifadelerle ilgili yapılan ceza yargılaması sonucunda beraat ettiğine dikkat çekip, davacıya tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.