2 milyar dolarlık dev dönüşüm

Merakla beklenen Okmeydanı kentsel dönüşümünde ilk kazma yarın vuruluyor. Beyoğlu Belediyesi
tarafından geliştirilen dönüşümün birinci etabında ilk adım Van Blokları'nda atılacak. KİPTAŞ
tarafından yapılacak 128 adet konutun 8 ayda bitirilerek sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Ardından bölgedeki ikinci dönüşümle devam edecek projenin, toplamda 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Okmeydanı kentsel dönüşümü için toplam maliyetin ise 2 milyar doları aşması bekleniyor. Hak sahiplerinin evleri karşılığında hiçbir bedel ödemeyeceklerini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, vatandaşların evlerinde yüzde 20 feragat edilerek, KİPTAŞ'a verileceğini söyledi. KİPTAŞ bu yüzde 20'lik alanda ticari alanlar üreterek, ihale ile satışını yapacak. Bölgede toplam 24 bin bağımsız birimin yer aldığı 6 bin bina dönüşecek. 6 bin bina 820 bin metrekare alana yayılırken, dönüşümle birlikte bina tabanlarının 250 bin metrekarede yer alması hesaplanıyor. 32 adadan oluşan Okmeydanı, ada ada dönüşecek. Kentsel dönüşümünde şimdiye kadar 1.400 bağımsız bölüm için anlaşma yapılan bölgedeki hak sahiplerine 1.250 lira kira, 2 bin 500 lira ise taşınma parası ödenecek. 1 MİLYAR BÜTÇE AYRILDI
KİPTAŞ
Genel Müdürü İsmet Yıldırım, KİPTAŞ'ın benzer projeleri şehrin çeşitli bölgelerinde yürüttüğüne dikkat çekerken, bu alanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB) de yılın başında 1 milyar liralık bir bütçe ayırdığını hatırlattı.