Haberler Ekonomi Haberleri 2 milyar dolarlık dev dönüşüm

2 milyar dolarlık dev dönüşüm Okmeydanı dönüşüyor. 2.3 milyon metrekare alanda, 24 bin bağımsız birimin dönüşeceği projenin maliyeti ise 2 milyar dolar

Giriş Tarihi: 8.6.2018