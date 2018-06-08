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En iyi haber ödülü ’ın oldu

Giriş Tarihi: 8.6.2018
En iyi haber ödülü Metin Can’ın oldu
Ekonomı Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkıları ve Petronet'in desteğiyle gerçekleştirilen onuncu "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Yazılı basında en iyi ekonomi haberi ödülü, "İşte Çiftlikbank Gerçeği" haberiyle SABAH Gazetesi muhabiri 'a verildi. Can'a ödülünü İTO Başkan Yardımcı İsrafil Kuralay verdi. Vatandaştan topladığı 1.1 milyar TL ile kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlikbank'ı gündeme getiren ilk gazeteci olan Metin Can, yaptığı haberlerle resmi kurulumların da harekete geçmesini sağlamıştı.
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En iyi haber ödülü Metin Can’ın oldu
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