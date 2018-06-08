İş Bankası dışarıya açılıyor

İş Bankası
, bankacılık sistemini dışarıya açıyor. Bankanın bu adımıyla artık herhangi bir uygulama veya e-ticaret sitesi bankanın yaptığı işleri kendi platformu üzerinden sunabilecek. Uygulama Programlama Arayüzü (API) Portalı ile geliştiriciler, girişimciler ve finansal kuruluşlara ürün tasarlayıp kredi ödeme, taksit görüntüleme ve buna benzer bilgileri banka dışında işlemi yaptıkları uygulama üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca geliştiriciler ve kuruluşlar API Portal üzerinden, İş Bankası'nın ürettiği API'lar hakkında bilgi edinebiliyor.