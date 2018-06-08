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Başkanı Avdagiç’ten taziye mesajı

Başkanı , Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin yayımladığı taziye mesajında “60 yılı aşkın iş hayatına sayısız başarıyı sığdırmış, bir duayendi. Geride bıraktığı evlatları ve çalışanlarının Erdoğan Bey’in başarısını sürdüreceğine hiç şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 14:24
İTO Başkanı Avdagiç’ten taziye mesajı

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Erdoğan Demirören, kendisini ülke ekonomisinin ileriye gitmesine adamış, toplumun her kesimine katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı.
Duruşu ile hayatı boyunca hep umutlu, hep yol gösterici oldu. 60 yılı aşkın iş hayatına sayısız başarıyı sığdırmış, bir duayendi. Geride bıraktığı evlatları ve çalışanlarının Erdoğan Bey'in başarısını sürdüreceğine hiç şüphem yoktur. Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Demirören Ailesi'ne, Demirören Holding ve Demirören Medya Grubu camiasına, iş dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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İTO Başkanı Avdagiç’ten taziye mesajı
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