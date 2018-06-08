Merkez’den dolara sert fren

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faiz
i olan bir hafta vadeli repo faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltmesi dolarda ibreyi aşağı çevirdi. PPK kararı öncesinde 4.58 TL olan dolar, faiz kararının ardından 4.46'ya kadar geriledi. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 15.22'den 14.94'e indi. Borsa İstanbul
'da endeks yüzde 2 yükseldi. PPK sonrası yapılan açıklamada, "Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon
ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir" denildi.