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Merkez’den dolara sert fren

Giriş Tarihi: 8.6.2018
Merkez’den dolara sert fren
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika i olan bir hafta vadeli repo faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltmesi dolarda ibreyi aşağı çevirdi. PPK kararı öncesinde 4.58 TL olan dolar, faiz kararının ardından 4.46'ya kadar geriledi. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 15.22'den 14.94'e indi. 'da endeks yüzde 2 yükseldi. PPK sonrası yapılan açıklamada, "Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir" denildi.
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Merkez’den dolara sert fren
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