Yeni oteller adaya olan talebi artırdı

Doğası, denizi ve coşkulu eğlence hayatıyla Türk ve yabancı turistin gözdesi olan Kuzey Kıbrıs
'ta yeni açılan oteller talebi daha da canlandırdı. Hali hazırda 22 bin yatak kapasitesine ulaşan yavru vatanın yatak kapasitesinin yılsonuna kadar 24 bine çıkacağını belirten turizmciler, açılan her yeni otelin adaya olan ilgiyi daha da artırdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Kuzey Kıbrıs'ı 2016 yılında hava ve deniz yolu ile toplamda 1 milyon 577 bin 73 kişi ziyaret ederken, 2017'de bu rakam yüzde 10 artarak 1 milyon 734 bin 330'a çıktı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne en çok ziyaretçi gönderen ülke konumunda bulunduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs'a giden Türk vatandaşlarının sayısı 2017'de yüzde 8.7 artış gösterdi. 2016'da Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den 1 milyon 218 bin 232 kişi giderken 2017'de bu sayı 1 milyon 324 bin 248'e çıktı" dedi. TÜRKLER İLK SIRADA
Bu yılın ilk 4 ayında Kuzey Kıbrıs'a giden turist sayısı yüzde 6.6 artarken, Türkiye'den giden turist sayısının yüzde 9.2 arttığını anlatan Bağlıkaya, "2018'in ilk dört ayında Kuzey Kıbrıs'ı 436 bin 230 Türk vatandaşı ziyaret etti. Yükselişin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Çünkü adaya yeni açılan oteller Kuzey Kıbrıs'a ilgiyi artırıyor. İnşa sürecinde bulunan yeni 5 yıldızlı ve nitelikli otellerin de önümüzdeki süreçte hizmete girmesiyle birlikte bu pozitif tablonun süreceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu. GELİŞEN DESTİNASYON
Bağlıkaya, Kuzey Kıbrıs'ın Türk tatilci için Ege ve Akdeniz bölgelerine kıyasla yeni gelişen bir destinasyon konumunda bulunduğunu belirtti. Tur operatörlerinin Kuzey Kıbrıs'a 2, 3, 5 ve 7 gecelik paket turlar hazırladığını aktaran Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Ülkemizden Kuzey Kıbrıs'a kış döneminde gitmeyi tercih edenler genellikle hafta sonu tatilini değerlendirmek için giderken yaz döneminde tatil süresi uzamaktadır. Adaya 3 gece 4 günlük turlar için talep oluyor. 2 gecelik paket turlar için ortalama fiyat kişi başı 550 TL ile 1.450 TL arasında değişiyor." GÜNEY KIBRIS AMBARGO UYGULUYOR
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, bu yıl güney Kıbrıs'ın adaya geçiş ambargosu uyguladığını belirterek, "Özellikle Ortadoğu'dan gelen turistlerin geçişine izin vermiyorlar. Bu durum bizi sıkıntıya sokuyor" dedi. İngiltere'de tanıtım eksikliğinden dolayı gelen turist sayısında da gerileme yaşadıklarını anlatan Kilim, "Ayrıca Avrupa'dan gelen charter uçaklarına verilen destek 110 eurodan 60 euroya düşürüldü. Bu da talebi Malta gibi adalara kaydırıyor. Bu sorunlar çözülürse adamıza ilgi daha da artacaktır" dedi.