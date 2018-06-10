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olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

Gümüşhane'de geçmiş yıllarda sadece kış aylarında yöre halkı tarafından olarak tüketilen pestil ve köme, sektör haline gelerek ilin tanıtım yüzü oldu, açılan fabrikalarla istihdam kapısı haline geldi. Kentte 30'a yakın işletmede üretilen ürün, birçok ülkeye de ihraç edilir hale geldi

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 12:49
Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

DHA'da yer alan habere göre; kentte, yıllar önce evlerde amaçlı tüketimi için yapılan ve zamanla ticari ürün haline gelen pestil ve köme sektöründe bugün 28 işletme, yıllık 5 bin ton üretim gerçekleştiriyor. Ana maddesi olan dutun, kazanlarda kaynatılarak marmelat kıvamına getirilmesi ardından da fındık veya ceviz ilave edilerek özenle hazırlanan ürün, ilginin artmasıyla sektör haline geldi. Türk Patent Enstitüsü'nce ve coğrafi işaretle tescillenen yörenin geleneksel ürünü pestil ve köme, bölgede açılan işletme ve fabrikalarla istihdam kapısı haline de geldi.

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Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu
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