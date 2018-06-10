Doğuş'un dev AVM'si resmen satıldı

Gebze Center AVM'nin satışına ilişkin bilgilendirme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından KAP'a yapıldı. 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın satış işlemi tamamlandı.

KAP'a yapılan açıklamada dev AVM KDV hariç 102 milyon 500 bin Euro'ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.