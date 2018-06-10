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Doğuş'un dev 'si resmen satıldı

Doğuş Gayrimenkul , otel ve ticari alanlar için satış sürecinin tamamladı. Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102 milyon 500 bin Euro’ya AŞ`ye satıldı.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 14:44
Doğuş'un dev AVM'si resmen satıldı

'nin satışına ilişkin bilgilendirme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından 'a yapıldı. 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın satış işlemi tamamlandı.

KAP'a yapılan açıklamada dev AVM hariç 102 milyon 500 bin Euro'ya AŞ'ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.

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