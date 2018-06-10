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da dünya birincisiyiz

SELVA ÜNAL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018
İnsani yardımda dünya birincisiyiz
Son 16 yılda yaşanan rekor büyüme Türkiye'yi önemli bir donör haline getirdi. 2002'de 85 milyon dolar olan Resmi Kalkınma Yardımları, iktidarıyla rekor kırdı. 2017'de lar 8.1 milyar dolara çıktı. Türkiye, insani yardımlarda milli gelire oranı bakımından dünyada birinci, ABD'den sonra da insani yardımda dünyada ikinci sırada yer aldı.
Türkiye, Birleşmiş Milletler'in hedefini de aştı. BM, resmi kalkınma yardımlarının gayrisafi milli hasılanın yüzde 0.7'si olmasını istiyor. Türkiye'de bu oran yüzde 0.95. Hükümet en az gelişmiş ülkelere öncelik vererek, 2017'de bu bölgelere 294.8 milyon dolar yardım gerçekleştirdi.
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İnsani yardımda dünya birincisiyiz
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