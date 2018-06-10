Parekendeciye çifte bayram

Karne tatili öncesi başlayan tatil hazırlıklarına haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı
ve Babalar Günü
de eklenince perakendeci haziranı bayram ayı ilan etti. Satışlarda yüzde 30 artış hedefleyen markalar, arife günü ise 2.3 milyar TL
'lik kartlı alışveriş rekoru bekliyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 24 Haziran'da yaklaşık 1.8 milyar TL ile kartlı alışveriş rekoru kırıldı. Bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde ise kartlı alışveriş cirosunun yüzde 25 artarak 2.3 milyar TL'yi bulmasını bekliyoruz" dedi. Bankalararası Kart Merkezi
(BKM
) verilerine göre 2017'de arifeyi de kapsayan 4 günlük bayram döneminde kartlarla 4.1 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatan Öncel, "Yine BKM verilerinden hareket edersek geçen yıl Ramazan Bayramı'nda kartlı ödemelerin yüzde 21'i marketlere, yüzde 14'ü giyime, yüzde 8'i ise yemek sektörüne yapıldı" ifadelerini kullandı. Başta market, giyim ve restoran olmak üzere müşteriler için çok cazip sürprizler hazırladıklarını vurgulayan Öncel, şöyle konuştu: "Özellikle çikolata ve şekerlemeler ile çocuk giyim ve restoran cirolarında yüzde 25'in üzerinde artış bekliyoruz. Öte yandan, mevsim etkisiyle plaj kıyafetleri satışlarında da ciddi bir sıçrama olacağını söyleyebiliriz. Arife gününe denk gelen 14 Haziran Perşembe günü kartlı alışverişte yeni bir rekor bizim için sürpriz olmayacak." HAREKETLİLİK DÜN BAŞLADI
Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem, satışlarda yüzde 30 artış öngördüklerini Ramazan Bayramı ve Babalar Günü alışverişleri için ayrı ayrı kampanyalar yaptıklarını söyledi. En fazla gömlek ve tişört alışverişinin bu dönemde yapıldığını dile getiren Suerdem, hareketlenmenin dünden itibaren başladığını kaydetti. Mediamarkt Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım ise satışlarda en az yüzde 15 artış beklediklerini söyledi. Ağırlıklı olarak akıllı saat, tablet ve cep telefonu sattıklarını dile getiren Gökyıldırım, aksesuvar kategorisinin de çok hızlı büyüdüğünü bluetooth kulaklık ve speaker satışlarının iyi gittiğini belirtti. BAYRAMDA 11 MİLYAR LİRA CİRO BEKLENTİSİ
Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, 300'ü aşkın sektörün Ramazan Bayramı'na hazır olduğunu, bayram cirosunun bu yıl 10-11 milyar liraya çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti. Bayramda şekerleme tatlı sektöründe 1.5 milyar liranın üzerinde, giyim sektöründe ise 7-8 milyar liralık ciro öngördüklerine işaret eden Palandöken, 200 bini aşkın vatandaşın memleketlerine tatile gideceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Palandöken, "Ramazan Bayramı'nda toplamda 10-11 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. HAZİRAN BAŞINDAN BERİ SATIŞLAR CANLI GİDİYOR
SAAT&SAAT
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, ilk defa tüketicinin özel günler için alışverişlerini önceden yapmaya başladığını söyledi. "Genelde tüketici son 3 günde alışverişini yapar ama haziran başından beri babalar günü alışverişi yapılıyor. Satışlarımız yüzde 40 arttı" diyen Kaya, artışta kur artışına rağmen fiyatları artırmamamalarının da etkili olduğunu, en çok Welder markalı saatleri sattıklarını kaydetti.