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hizmetini siber binada yönetecek

Giriş Tarihi: 10.6.2018
Türk Telekom hizmetini siber binada yönetecek
Türk Telekom, 'nin en büyük ve Hizmet Yönetim Merkezi'nin de içinde bulunduğu yeni genel müdürlük binasını açtı. 'un 'daki yeni genel müdürlük binası, 204 metre yüksekliğiyle başkentin en yüksek ofis kulesi olma özelliğini taşıyor. Çevre dostu ve akıllı bina teknolojileriyle donatılan yeni genel müdürlük binasıyla Türk Telekom, kaynaklarını daha verimli ve etkin şekilde kullanırken hizmet kalitesini de artırmayı hedefliyor. Türk Telekom'un açılış vesilesiyle yeni genel müdürlük binasında düzenlediği iftar yemeğine Başbakan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Açılışta konuşan Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, şirketin gayrimenkul yatırımlarına dikkat çekerek, özelleştirmeden bu yana sadece gayrimenkul alanında 1.6 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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Türk Telekom hizmetini siber binada yönetecek
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