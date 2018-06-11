3 günde 100 bin kişi barışa geldi

Kamuoyunda İmar Barışı
olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi
için başvurular cuma günü alınmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, sistemin açılmasıyla e-devlet
üzerinden binlerce başvuru yapıldı. Üç günün sonunda sisteme giren kişi sayısı 100 bini geçti. Sisteme girenlerin bir kısmı başvurularını tamamlayabilirken, bir kısmı da başvuru esnasında istenen metrekare, ada, parsel numarası, emlak değeri gibi bilgileri eksik olduğundan sistemden çıkış yapmak zorunda kaldı. Ancak 3 günün sonunda toplam alanı 6.5 milyon metrekare olan 92 bin ev ve işyeri için başvurular tamamlandı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek. Yapı Kayıt Belgesi'nin bedeli, en son 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek. Vatandaşların ödemeleri ise Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak. HEDEF 12 MİLYON
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki cuma günü başlayan başvuruların 12 milyonu bulmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Neredeyse bizim sitelere 100 binden fazla giriş var. Tahmin ediyorum 12 milyonu bulacak. Türkiye'de yüzde 60'lar civarında imara aykırılık olduğunu biliyorum ama aykırı olmayan yerlerde de ufak tefek eklentiler varmış. Türkiye'de 80 milyon yaşıyorsa, 55-60 milyonu ilgilendiren bir yasa bu." BAŞVURU E-DEVLETTEN
Yapı Kayıt Belgesi'ne e-devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Vatandaşlardan istenen belgeler ise, e-devlet şifresi, cep telefonu numarası ve e-posta adresi. Ayrıca beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları ve yapıyı gösteren birer adet fotoğraf.