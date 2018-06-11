Akenerji depolamaya da giriyor

Elektrık depolama ile ilgili trendleri yakından takip ettiklerini söyleyen Akenerji
Genel Müdürü Serhan Gençer, "Bu alanda yatırımlarımız olacak. Görüşmelerimiz var. Dünya da bu alanlara odaklanıyor. Depolama ve enerji
de optimizasyon alanındaki teknolojiler yeni odaklandığımız konular olacak" dedi. Akkök Şirketler Grubu'na bağlı olan Akenerji'nin toplam kurulu gücünün bin 224 MW olduğunu dile getiren Gençer, enerjide teknolojinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini de vurguladı. YENİLENEBİLİR YÜZDE 45'E ÇIKTI Enerji Bakanlığı
'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine enerji depolama ve batarya teknolojilerini dahil etmesinin de önemli bir adım olduğunu dile getiren Gençer, bu alanda görüşmeler yürüttüklerini de dile getirdi. Türkiye'de yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının son 10 yılda yüzde 33'lerden yüzde 45'e kadar çıktığını vurgulayan Gençer, "Önümüzdeki dönem yapılacak yeni YEKA projeleri ve çatı güneş uygulamaları ile rüzgâr ve güneş kurulu gücünde büyük oranda artış olacak. Yenilenebilir enerji üretim santrallerinin elektrik sitemine entegrasyonunda elektrik depolama anahtar uygulama olarak oldukça önemli. Bunun haricinde frekans kontrolü, "peak shaving" yani arz ve tüketim noktalarındaki ani dalgalanmaları karşılama gibi uygulama alanlarıyla elektrik depolama enerji sürekliliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor" dedi.