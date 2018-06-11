Çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Haziran altın fiyatları GÜNCEL

Ülkemizde altın fiyatları konusunun bu denli araştırılmasının nedenini anlamak için öncelikle kültürel ve toplumsal kodları iyi okumak gerekmektedir. Toplumsal alışkanlıklar ve ortak hafıza o ülkenin kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın fiyatları oldukça önemlidir. Haftanın ilk iş günü olan 11 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 187 lira seviyelerinde dengeledi.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 187 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, "Faiz kararlarının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemesini bekliyoruz. Altının gram fiyatı da hem ons fiyatından hem de dolar kurundan aldığı destekle yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında alış-satış makas aralığının geniş olabileceğine dikkati çeken Memiş, bugün yurt içinde büyüme ve cari işlemler açığı, yurt dışında ise yarın sabah ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya gelmesinin beklendiği Singapur'daki zirveye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 299,68

SATIŞ: 306,45

GRAM ALTIN

ALIŞ: 187,06

SATIŞ: 187,09

YARIM ALTIN

ALIŞ: 597,48

SATIŞ: 612,90

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.236,00

SATIŞ: 1.248,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.236,17

SATIŞ: 1.267,03