Altınbaş: Dolar tekrar 3.50-3.60 seviyelerine inecek

Bünyesinde Altınbaş Holding'in yüzde 33'ünü de barındıran Altınhas Holding'in yönetim kurulu başkanı İmam Altınbaş dolar ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda Altınbaş, yıl sonu dolar tahmini için şu değerlendirmede bulundu.

DOLAR 3.50-3.60 SEVİYELERİNE İNECEK

"Doları 3.50-3.60 seviyelerinden 4.50-4.60 TL'lere fırlatacak, beklenmedik bir gelişme, bir istikrarsızlık yok. Bu hareketin tamamen dış güçlerin seçimden istedikleri sonucu alması için oynanan oyunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Dünyada bu şekilde para kazanan büyük fonlar var. Bundan beslendikleri için ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışıyorlar ama nafile. Ben bu hareketin geçici olduğunu, seçimlerden sonra düzeleceğini düşünüyorum. Dolar tekrar 3.50-3.60 seviyelerine inecektir."