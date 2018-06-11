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Altınbaş: Dolar tekrar 3.50-3.60 seviyelerine inecek

Altınbas Holding`in yönetim kurulu başkanı İmam ile ilgili çok çarpıcı açıklamarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:19
Altınbaş: Dolar tekrar 3.50-3.60 seviyelerine inecek

Bünyesinde Altınbaş Holding'in yüzde 33'ünü de barındıran Altınhas Holding'in yönetim kurulu başkanı İmam ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda Altınbaş, yıl sonu dolar tahmini için şu değerlendirmede bulundu.

DOLAR 3.50-3.60 SEVİYELERİNE İNECEK

"Doları 3.50-3.60 seviyelerinden 4.50-4.60 TL'lere fırlatacak, beklenmedik bir gelişme, bir istikrarsızlık yok. Bu hareketin tamamen dış güçlerin den istedikleri sonucu alması için oynanan oyunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Dünyada bu şekilde para kazanan büyük fonlar var. Bundan beslendikleri için ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışıyorlar ama nafile. Ben bu hareketin geçici olduğunu, seçimlerden sonra düzeleceğini düşünüyorum. Dolar tekrar 3.50-3.60 seviyelerine inecektir."

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Altınbaş: Dolar tekrar 3.50-3.60 seviyelerine inecek
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