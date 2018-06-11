Borusan EnBW’den 240 milyon $’lık yatırım hamlesi

BORUSAN
EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, Kırklareli
ve Çanakkale
'de 210 megavatlık iki rüzgar enerjisi santralinin türbin tedariki için niyet mektubu imzaladıklarını belirtti. Acarla, "İki projemizin toplam yatırım tutarı 240 milyon dolar. Projelerimizi 2019 ve 2020'de peş peşe devreye almayı planlıyoruz" dedi. Acarla, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 3 bin megavatlık kapasite tahsisi yarışmalarında 10 yeni projede 395.6 megavatlık bağlantı kapasitesi hakkı kazandıklarını söyledi. Bu projeler için izin süreçlerinin devam ettiğini aktaran Acarla, projelere ilişkin yatırımlara ise 2019'da başlamayı planladıklarını ifade etti. Acarla, Türkiye'nin rüzgar enerjisi açısından hem karada hem de denizde büyük potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi. Gelişen teknolojiyle birlikte daha düşük rüzgar hızlarında da istenen verimi sağlayan tesislerin yapılmasının kolaylaştığını dile getiren Acarla, Avrupa'da sıklıkla karşılaşılan deniz üstü (offshore) rüzgar tesislerinin yakında Türkiye'de de görüleceğini hatırlattı.