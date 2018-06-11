Maaşlar devletten

Hükümetin bu yıl yaşama geçirdiği istihdam teşvikleri büyük bir heyecan yarattı. Maaş, sigorta primi vergi başta olmak üzere çok sayıda teşvikten yararlanmak isteyen 250 binin üzerinde firmadan başvuru geldi. İŞKUR'a yapılan başvurularda en büyük ilginin 'bir senden bir benden' teşviğinde olduğu görüldü. Bakanlık, hazırladığı broşürde de ilave istihdam teşviklerini tanıttı:



İşbaşı eğitim programa katılanların 3 ay boyunca günlük 61.65 lira (aylık bin 603 lira) ücreti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve iş kazası, meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak. Bilişim, imalat sektörlerinde işbaşı eğitim programları 3 aydan 6 aya çıktı.



Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek eğitim programları 9 ay sürecek. Aylık bin 950 lira ücreti, GSS, meslek hastalığı, iş kazası primleri devlet tarafından karşılanacak.



İlave olarak istihdam edilecek kişilerin, SGK primleri ve vergilerini 1 yıl devlet ödeyecek. Bu yıl için aylık teşvik tutarı 883 lira olacak.



İmalat sanayi ve bilişim sektöründe işverenlerin ilave istihdam edileceği kişilerin primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Sigortalıya 5 bin 412 liraya kadar ödenecek ücretler için bu yıl aylık teşvik tutarı en fazla 2 bin 151 lira olacak.



1-3 çalışanı olan, ustalık belgesine sahip imalat sanayi işverenlerin ilave olarak istihdam edeceği 18-25 yaş arasındaki gençlerin ücret, prim ve vergileri (2 bin 486 lira) 1 yıl boyunca 1 ay işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödenecek.



İmalat sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan, 2-5 arası çocuğu olan kadınlara, program süresince 400 lira kreş, bakım desteği ödenecek. Programa katılan kadınların 6 ay boyunca günlük 61.65 lira (bin 603 lira) ücreti, primleri devlet tarafından karşılanacak.



Mesleki eğitim kurslarına katılanların günlük 61.65 lira ücretini, GSS, iş kazası ve meslek hastalığı primlerini devlet ödeyecek. Teorik ve pratik eğitim 8 aya kadar sürebilecek.



Bu yılın ilk 9 ayında işverene asgari ücret desteği aylık 100 lira olarak verilecek..

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