Umman’dan 3 yılda 2 milyon kişi getirecek

Umman
'ın
milli havayolu Oman Air, 1 Haziran'da ülkenin başkenti Muscat'tan İstanbul
'a uçuşlarını başlattı. B737 MAX tipi uçaklarla günde bir sefer düzenleyecek olan şirket, önümüzdeki 3 yılda 2 milyondan fazla yolcuyu İstanbul'a taşımayı hedefliyor. İstanbul seferlerine yoğun ilgi olduğunu belirten Oman Air Türkiye Temsilcisi Katera Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Çolakel, "Bir uçak başlangıçta yüzde 50 doluluk oranlarını yakaladığında bu başarı kabul edilir. Biz üçüncü günümüzde yüzde 80-90 doluluk oranlarını yakaladık" dedi. Yoğun talep nedeniyle eylül ayında günde iki sefere çıkmayı planladıklarını anlatan Çolakel, "İkinci seferleri Dreamliner tipi Boeing 787 ile yapmayı istiyoruz. İkinci sefere eylülde başlayacağımız kesin" diye konuştu. 1500 DOLAR HARCIYORLAR
Geçen yıl Umman'dan toplam 50 bin kişinin tatil amaçlı Türkiye'ye geldiğini aktaran Çolakel, "Ülkenin 4.8 milyon nüfusu var. Bunun yaklaşık 1 milyonu yurtdışına tatile gidiyor. Tatil için öncelikle Dubai sonra ise İtalya
, Fas gibi ülkeleri tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. Ummanlı turistin ortalama 7 gece konakladığını ve üst segment otelleri tercih ettiğini belirten Çolakel, Türkiye'de tatil yapan Ummanlı kişi sayısını da 1 milyona çıkarmayı planladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: "Biz Çırağan, Four Seasons, Shangri La gibi otellerle anlaşmalar yaptık. Ummanlı turist turizm gelirimize de ciddi katkı sağlayacak bir profile sahip. Çünkü uçak hariç, kişi başı minimum 1.500 dolar harcama yapıyorlar." 11 NOKTAYA BAĞLANTILI UÇUŞ
İSTANBUL-Muscat hattının sadece bu iki şehirle sınırlı olmadığını anlatan Çolakel, Muscat'a giden yolcuların Oman Air'in Hindistan'da 11 nokta olmak üzere, Sri Lanka
, Pakistan
ve Katmandu gibi alternatif uçuş bağlantılarını kullanabileceğini söyledi. 3 YENİ HAT BAŞLAYACAK
İSTANBUL
seferlerine başlayan Oman Air 1 Temmuz'da Kazablanka, 28 Ekim'de Moskova
seferlerine başlayacak. Seferler Dreamliner tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.