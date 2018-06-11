Yerli otonun payı artıyor

Bınek otomobil pazarı
nda yerlilik oranı artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2018 Ocak- Mayıs aylarında 78 bin adedi yerli olmak üzere toplam 234 bin 645 otomobil satıldı. 2018 Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları yüzde 2, ithal otomobil satışları ise yüzde 6 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 6 arttı. İthalatın oranının son yıllarda ciddi anlamda gerilediği görülüyor. 2013'te yüzde 77.9 olan ithal otomobillerin payı, son beş yılda 11.1 puan azaldı. Yılın ilk beş ayında ithalatın payı yüzde 66.8 olarak gerçekleşti. Binek otomobil pazarında yerli modellerin payının artmasında son yıllardaki yatırımlar etkili oldu. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi matrah limitlerinin yükseltilmesi de yerli modellere doping etkisi yaptı. KİM NE ÜRETİYOR?
Düne kadar hafif ticari araç üretim üssü olan Türkiye, son yıllardaki yatırımlarla binek otomobil üssü haline geldi. Böylece Türkiye'de binek otomobil üretimi artmaya başladı. Tofaş Bursa
'da Egea, Toyota Adapazarı'nda Corolla ve C-HR, Oyak Renault Bursa'da Clio ve Megane, Honda Şekerpınar'da Civic Sedan, Hyundai Assan İzmit'te i10 ve i20 üretiyor. AÇIK ARA LİDER
BINEK otomobil pazarında liderlik yarışında Renault açık ara farkla önde bulunuyor. İlk beş ayda 39 bin 464 adet otomobil satan Renault'u, 24 bin 535 adetle Volkswagen, 18 bin 842 adetle Fiat, 18 bin 187 adetle Hyundai ve 12 bin 974 adetle Toyota izliyor.