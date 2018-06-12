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başkanlığına aday

Giriş Tarihi: 12.6.2018
İsmail Gülle TİM başkanlığına aday
Tekstil Sektörü Kurulu Başkanı , 30 Haziran'da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Dün yaptığı toplantıda projelerini paylaşan Gülle, "Hedefimiz ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak. Ayrıca ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak bir Türkiye hedefimiz var. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir" dedi. Toplantıda 7 birlik ihracatçı birliği başkanı da Gülle'ye destek verdi. Adaylık kararını tek başına vermediğini dile getiren Gülle, çıktıkları yolda kendisine destekleriyle cesaret verenlerin ihracatçı ailesinin gönül ve inanç birliği ile aday olduğunu kaydetti. Bundan sonra ihracat şirketlerinin tamamının ve TİM'in aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi çalışmak zorunda olduğunu belirten Gülle, "TÜBİTAK ve diğer kuruluşlarla çalışıp, akademi ve iş dünyası ortaklığında her yıl en az 10 startup proje gerçekleştireceğiz. Sadece mal üretmek değil vazifemiz hizmet de üretmektir" diye konuştu.
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İsmail Gülle TİM başkanlığına aday
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