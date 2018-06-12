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larını ödemek için `dan kredi istedi

Başbakanı Muhammed, Başbakanı Şinzo Abe`den ülke larını ödemek için kredi talebinde bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:35
Malezya borçlarını ödemek için Japonya`dan kredi istedi

'da bu sene 24'üncüsü düzenlenen "Asya'nın geleceği" konulu Uluslararası Nikkei Konferansı için başkent Tokyo'da bulunan Başbakanı Mahathir Muhammed, mevkidaşı Şinzo Abe ile görüştü.

Mahathir, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Malezya'nın dış larını ödemek için Japonya'dan kredi istediğini, Japonya'nın da talebi değerlendireceğini kaydetti.

Malezya'da geçen ay yapılan seçimlerde başbakanlık görevine gelen Mahathir Muhammed, önceki hükümet döneminde Malezya'nın dış borcunun yaklaşık 252 milyar dolar olduğunu söylemişti.

Mahathir yönetiminin ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para 2 haftada 14 milyon dolara ulaşmıştı.

Malezya'da masrafları azaltma önlemleri kapsamında, bakan maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.

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Malezya borçlarını ödemek için Japonya`dan kredi istedi
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