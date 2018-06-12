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Mercedes 774 bin aracı geri çağıracak

Alman otomobil şirketi `in çapında 774 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 09:56
Mercedes 774 bin aracı geri çağıracak

Alman otomobil şirketi 'in çapında 774 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.

Şirketin söz konusu araçlarda emisyon gazını ölçmede lisansı olmayan cihazlar kullandığı ve bu sayede yüksek emisyon değerini düşük göstermesi nedeniyle 774 bin aracını geri çağıracağı ifade edildi.

LİSANSI OLMAYAN YAZILIM CİHAZI KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Geri çağırma kararının Daimler Yönetim Kurulu Başkanı 'nin Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu araçların emisyon değerleri kontrolünde lisansı olmayan yazılım cihazların kullanıldığı ve bundan dolayı emisyon değerlerinin belirlenen değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.

774 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRACAK

Bakan Scheuer geri çekme kararı işleminin Federal Motorlu Taşıt Dairesi tarafından düzenleneceğini duyurdu.

Daimler şirketi de karara uyacaklarını ancak itiraz edeceklerini açıkladı.

Karar göre, Daimler şirketi 238 bini 'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracı geri çağıracak.

Geri çağırılacak araçların Mercedes'in Vito, GLC 330D ve C220D modelleri olacağı bildirildi.

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Mercedes 774 bin aracı geri çağıracak
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