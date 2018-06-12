Saldırılara rağmen: Güçlü büyümeye devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesine ilişkin, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda büyüme rakamlarını değerlendirdi. 2018'E HIZLI BAŞLADIK
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "2017 yılında yakaladığımız yüzde 7.4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam! Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. OECD
ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz." BÜYÜME RAKAMLARI CESARET VERİCİ
Ekonomiden
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ilk çeyrekte OECD, AB ve G20'de en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldığını belirterek, "2018'de büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Makine teçhizat yatırımlarının reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir" dedi. GEREKLİ CEVAP VERİLDİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk ekonomisi üzerinde karamsar tablolar çizenlere gerekli cevabın verildiğini belirterek, "Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden IMF, OECD ve Moody's gibi kuruluşlara gerekli cevap verildi. Yakında tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlayacaklar" dedi. ÇARKLAR DÖNMEYE DEVAM EDİYOR
Malıye
Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi, yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018'e de hızlı bir giriş yaptı. 2017'de yüzde 7.3 ile güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan yatırım harcamaları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 9.7 arttı. Makine, teçhizattaki artış olumlu bir gelişme" dedi. İŞ DÜNYASI UMUTLU Mehmet Büyükekşi
/TİM
Başkanı: Ülkemizin güçlü yapısı ile karşımıza çıkan bütün engellere rağmen hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Güçlü talep artışıyla net ihracat negatif katkı verdi. Ancak, önümüzdeki çeyreklerde turizmdeki ivme ile pozitif katkı vermesini bekliyoruz. Rifat Hisarcıklıoğlu
/TOBB
Başkanı: 2018'in ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşme ülkeye moral verdi. Olumsuz beklentileri ve tahminleri boşa çıkartmaya devam ediyoruz. Türk iş dünyası tüm tezviratlara kulağını tıkayarak, ileriye bakıyor ve ülkemizi büyütüyor.
Abdurrahman Kaan/MÜSİAD
Başkanı: Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğu bu gelişme takdire şayandır. Yüzde 7.4 Türkiye ekonomisi için kalıcı bir seviye olmalıdır. 2018 için OVP'de hedeflenen yüzde 5.5'lik büyüme hedefini aşacağımıza inanıyoruz. Erdal Bahçıvan
/İSO Başkanı: Sanayi sektöründen gelen yüzde 8.8 gibi güçlü destekle, Türkiye'nin 2017'de başlattığı göz kamaştırıcı büyüme devam ediyor. Sanayi sektörümüz büyümedeki tartışmasız yerini açıkça ortaya koydu.
Altan Elmas/KONUTDER Başkanı: Büyüme memnuniyet verici. Dış müdahaleleri umursamadan kararlılıkla yola devam ediyoruz.
Şekib Avdagiç/İTO Başkanı: Türkiye altı çeyrektir büyümesini sanayide üretim artışına dayalı şekilde gerçekleştirmeyi başardı. Çoğu sanayi kolunda kapasite kullanımı tepe seviyeye yaklaştı.
Gürsel Baran/ATO Başkanı: Türkiye ekonomisi başarısını her çeyrekte yeniden tescilliyor. Türkiye üzerinde spekülasyon yapanların hayalleri yine boşa çıktı.
DEİK Başkanı Nail Olpak: Yüzde 7.4 ile yine dünyanın önde gelen performanslarından birine imza attık. Yatırımlarda yaşanan yüzde 9.7'lik artış da sevindirici.