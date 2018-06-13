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13 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

13 Haziran altın fiyatları ne kadar? Son haftalarda piyasalarda yaşanan hareketlenmeler altın fiyatları konusunda da değişimlere neden oluyor. Bununla birlikte vatandaşların altın fiyatları araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. bu sabah saatlerinde 191,17 TL'den alınırken 191,21 TL'den satılıyor.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 09:02
13 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları konusunda vatandaşın rağbetini anlamak için öncelikle kültürel kodları iyi incelemek gereklidir. Toplumsal değerler ve ortak hafızanın toplamı kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın önemli bir noktadadır. 13 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Detaylı altın fiyatlarını aşağıdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 191,17

SATIŞ: 191,21

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 304,68

SATIŞ: 311,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 607,45

SATIŞ: 623,26

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.256,00

SATIŞ: 1.269,00

piyasalar
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13 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?
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