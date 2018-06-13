13 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları konusunda vatandaşın rağbetini anlamak için öncelikle kültürel kodları iyi incelemek gereklidir. Toplumsal değerler ve ortak hafızanın toplamı kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın önemli bir noktadadır. 13 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Detaylı altın fiyatlarını aşağıdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 191,17

SATIŞ: 191,21

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 304,68

SATIŞ: 311,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 607,45

SATIŞ: 623,26

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.256,00

SATIŞ: 1.269,00