13 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları konusunda vatandaşın rağbetini anlamak için öncelikle kültürel kodları iyi incelemek gereklidir. Toplumsal değerler ve ortak hafızanın toplamı kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın önemli bir noktadadır. 13 Haziran altın fiyatları ne kadar?
Detaylı altın fiyatlarını aşağıdan takip edebilirsiniz.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 191,17
SATIŞ: 191,21
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 304,68
SATIŞ: 311,63
YARIM ALTIN
ALIŞ: 607,45
SATIŞ: 623,26
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.051,77
SATIŞ: 1.077,95
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.256,00
SATIŞ: 1.269,00