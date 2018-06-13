Albaraka Türk 2017’de 5.500 kişiyi ‘ev’lendirdi

Türkiye'de yıllık 800-900 bin konut talebi oluştuğunu belirten Albaraka Türk
Genel Müdürü Melikşah Utku
, konut kredilerinin geri dönüşlerinin diğer kredilere göre çok daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Ülke insanı için ev sahibi olmanın ayrı bir önemi olduğunun altını çizen Utku, "Vatandaşlarımız konut kredisi ödemelerinde oldukça disipli. Banka
cılık sektöründe toplam kredilerin takibe dönüşüm oranları yüzde 2.9 seviyelerinde seyrederken, bu oran konut kredilerinde yüzde 0.4" dedi. 5 YILDA İKİYE KATLANDI
Katılım bankalarının 2013'te 7 milyar TL olan konut kredi hacminin bu yılın ilk çeyreğinde 13 milyara çıktığını belirten Utku, "Katılım bankaları, son 5 yılda konut kredilerinde iki katına ulaştı" dedi. Konutta kredili satışlarda daralma hissedilince piyasada bir hamle beklentisinin oluştuğunu söyleyen Melikşah Utku, "Biriken konut stokuyla ilgili adımların atılması yönünde zaten var olan talepler yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Ekonomi yönetimimizin bu noktada yaptığı KDV
ve tapu harcı indirimleri ve faiz oranlarının yüzde 1'in altına çekilmesiyle ile beklenen adımlar atıldı. Ayrıca, inşaat firmalarının da peşinat kolaylığı ve yüzde 20'lere varan indirim kampanyası yapması satışları pozitif etkiliyor" diye konuştu. PİYASA CANLANDI
Piyasanın yeniden canlandığını ifade eden Utku, "Kısa vadede sektördeki toparlanmanın seçim sonrası siyasi ortamın belirginleşmesi ile birlikte daha da hız kazanacağını öngörüyorum" dedi. Utku, gayrimenkul sertifikalarının önemli bir finansman modeli olduğunun altını çizdi. KONUTTA 3 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Albaraka
Türk olarak 2018'in ilk çeyreğinde konut kredisi hacminin 3 milyar TL seviyesinde olduğunu aktaran Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: "2013'te kullandırdığımız konut kredileri 700 milyon civarında iken 2017 yılında yaklaşık 1 milyar TL'lik konut kredisini 5 bin 500 müşterimize kullandırdık. 35 yıla yakın bankacılık deneyimimizi düşündüğümüzde ev sahibi yaptığımız müşterilerimizin sayısı çok daha yüksek olacak. Önümüzdeki dönemlerde katılım bankacılığı prensipleri gereği nakdi ihtiyaç kredisine yoğunlaşmadığımız için, bireysel segmentte konut kredileri, taşıt kredileri gibi reel ürün ve hizmetlerde yoğunlaşmaya devam edeceğiz."