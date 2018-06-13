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da otoyol ve köprüler ücretsiz

Giriş Tarihi: 13.6.2018
Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , "Köprü ve otoyollar, arife günü dahil olmak üzere 4 gün ücretsiz olacak. sonrası 18 Haziran Pazartesi sabah 07.00'ye kadar ücretsiz uygulamamız devam edecek. Arife günü gece yarısı yola çıkan sürücülerimizin bayram dönüşündeki pazarı pazartesiye bağlayan gece de ücretsiz seyahat etmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu. Bayram süresince yollarda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Arslan, "Bayram süresince yollarımızdaki inşaat çalışmalarını minimum seviyeye indireceğiz" dedi.
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