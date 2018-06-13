Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak konuşuyor

Enerji Bakanı Berat Albayrak konuşuyor:

TANAP PROJESİ

-Dün TANAP töreninde tarihi bir lansmanla ifade etsek de söylenin de ötesinde tarihi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu milletimizin bilmesi gerekiyor. Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri.

-Türkiye ekonomik olarak en büyük, en istikrarlı ülkelerinden biri değil bölgesinin aynı zamanda en güvenilir ülkelerinden de biri. Her zaman kazan kazan ilişkisiyle yürümüş bir ülke. Türkiyesiz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil. Türkiyesiz düşünüyorsanız yapmak istiyorsanız buyurun... İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri. İkincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz'e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kast ediyorduk.

-Bizim enerji protfüyümüzde Azerbaycan'dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyla 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız.

MADEN GÜVENLİK KURULU



-Madenciliğin sondaj alt yapısı konusunda çok yoğun bir seferberlik başlattık. Hem MTA hem özel sektörle yoğun bir çalışma başlattık. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Bundan dolayı Maden Güvenlik Kurulu'nu kurduk ve önemsiyoruz. Çok yoğun bir denetim takvimi geliştiriyoruz. Üç ayaklı bir denetleme oluşturuyoruz maden ocaklarında.