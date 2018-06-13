İhracatın şampiyonu Ford oldu

Türkiye İhracat
çılar Meclisi'nin (TİM) 2017 yılı "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasının sonuçları açıklandı. TİM verilerine göre, 2017'nin en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirvenin sahibi 4 milyar 797 milyon dolar ile Ford Otosan
oldu. Listede 4 milyar 443 milyon dolar ile Toyota ikinci sırada yer alırken, üçüncü 3 milyar 209 milyon dolar ile Tofaş olarak kayıtlara geçti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, "İlk 1000 ihracatçının sektör bazındaki performanslarına bakıldığında otomotiv sektörü yüzde 27,2 pay ile 2017 yılının da birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı" dedi. Geçen sene ihracatçıların çok çalıştığını ve dünya ortalamasının üzerinde bir ihracat artışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti: "Şüphesiz ki bu başarıya en büyük katkıyı ilk 1000'e giren ihracatçı firmalarımız sağladı. 71 bin ihracatçımız arasından sıyrılarak en büyük 1000 ihracatçımız arasına girme başarısı gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Her ay aylık bazda rekor ihracat açıkladık. Mart ayında ise tarihimizde ilk defa aylık 15 milyar dolar barajını aştık. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda tarihi rekorumuzu kırmış olacağız." Büyükekşi, geçen sene en fazla ihracat yapan firmalar arasında 10'uncu sırada Mercedes Benz
firmasının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Firmamızın ihracat tutarı 1 milyar 50 milyon dolar. Mercedes 2016'da on birinci sıradaydı. Geçtiğimiz sene yaptığı atakla ilk 10'a girmeyi başardı. Dokuzuncu sırada Bosch firmamız yer alıyor." İLK SIRALAR OTOMOTİVİN
İLK dört firmanın ise ihracatı sırtlayan otomotiv sektöründen olduğuna işaret eden Büyükekşi, şunları kaydetti: "Dördüncü en büyük ihracatçı firmamız, 3 milyar 183 milyon dolar ile Oyak-Renault. Geçtiğimiz sene yakaladığı yüzde 12,3'lük ihracat artışı ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan firmalarımız arasında. Listemizin üçüncü sırasında 3 milyar 209 milyon dolarlık ihracatı ile Tofaş yer alıyor. Yıllardır ülkemizin ihracatında üst sıralarda yer alan Tofaş geçtiğimiz sene ihracatını yüzde 0,6 artırdı. Listemizin ikinci sırasında, yeni yatırımlarıyla ülkemizin üretimine ve ihracatına büyük katkı sağlayan Toyota firmamız bulunuyor."