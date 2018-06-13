Riva projesi eylülde satışta

Galatasaray
'ın Riva
arazisi üzerinde geliştirilecek villa projesinin detayları belli oldu. Emlak Konut
GYO işbirliğiyle Yılmaz İnşaat
tarafından 1.150 dönüm alan üzerinde geliştirilen projeyle arsa bedeli hariç bölgeye 2 milyar TL'lik dev bir yatırım yapılacak. 1 milyon metrekarelik arazinin üzerinde bin 500 ile bin 600 villa, 70 dönüm park alanı, özel orman alanı, gölet, yüzülebilir lagün, klinikler, eğitim kurumları ve mağazalar yer alacak. Eylül ayında satışa çıkması planlanan projede konutların metrekare fiyatı 7 bin TL'den başlayacak. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz
, Riva arazisi üzerinde geliştirilecek projenin Türkiye
'nin en büyük villa projesi olacağını vurguladı. İlk etapta 500 villa inşa edeceklerini söyleyen Yılmaz, tüm etapların 6 yılda tamamlanacağını belirtti.