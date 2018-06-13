Zıraat Katılım 1.4 milyarı aştı

Konut sektörünün yarattığı istihdam ve etkilediği alt sektörler göz önüne alındığında, Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Ziraat Katılım
Genel Müdürü Metin Özdemir
, katılım bankalarının konut kredilerinde oldukça aktif olduğunu söyledi. Özdemir, "Konut kredilerinin bankacılık sektörü tüketici kredileri içerisindeki payı yüzde 48 iken, katılım bankalarında bu oran yüzde 90'lar seviyesinde" dedi. 11 BİN KİŞİYE KREDİ
Ziraat Katılım olarak konut finansmanında hızlı ve dengeli bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade eden Metin Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "3. yılımızda konut finansmanında 1.4 milyar TL'yi aşmış durumdayız. Bireysel müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, her gelir grubundaki müşterilerimizin uygun koşullarla finansmana erişimine imkân sunarak 11 binin üzerinde müşterimizin ev sahibi olmasına olanak sağladık." FAİZİ DÜŞÜRDÜ
Ziraat Katılım olarak konut finansman oranlarını düşürdüklerini aktaran Özdemir, "Şuana kadar 700'e yakın müşterimizin konut sahibi olmasını sağlayarak, kampanyaya yaklaşık 100 milyon TL destek sağladık. İnşaat sektör temsilcilerinin de konut fiyatlarında indirime gitmesi sektöre ciddi bir hareketlilik getirdi. İnşaat sektörü birçok alt sektörü beslediğinden piyasayı regüle edici konumda. Bu anlamda atılan bu adımların çok yerinde ve önemli olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.