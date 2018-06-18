TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

En düşük konut fiyatının 198 bin lira ve en düşük taksit tutarının 700 lira olan 1356 konut için başvuruların bugün itibarıyla başladığını söyleyen Turan, konut sahibi olmak isteyenlerin en geç 29 Haziran tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini kaydetti.

"AMACIMIZ KONUT SAHİBİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI KONUT SAHİBİ YAPMAK"

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunanlara satılacağını vurgulayan Turan, "Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdik. Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" dedi.

"BİN LİRA VE 2 BİN LİRA BEDEL İLE MÜRACAT EDİLECEK"

29 Haziran tarihine kadar yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz tarihlerinde noter huzurunda yapacak kura çekimi ile konut sahibi olacak kişilerin belirleneceğini söyleyen Ergün Turan, "Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin lira, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin lira başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edeceğiz" diye konuştu.

EMEKLİLERE ÖZEL 240 AY VADE 700 LİRA TAKSİT

Silivri'de alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 934 konut içerisinde yer alan 234 konutu emeklilere ayırdıklarını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin lira peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin lira peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler. Bunun yanında engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdık. Alt gelir grubunda satışa sunduğumuz 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlarımıza ayırdık. Ayrıca 'Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine' kuraya girmeden konut alma hakkı tanıdık"

DAR GELİRLİYE 961 LİRA TAKSİTLE 934 KONUT

Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutumuzu 198 bin lira ve 961 lira taksitle satışa sunulduğunu kaydeden Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin lira ve 1958 lira taksitle satılacağını söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Satışa sunulan konutlara başvuru yapacakların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 lira olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor" dedi.

KURA TARİHİ 11-12 TEMMUZ

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 18 Haziran-29 Haziran tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İstanbul 'daki bütün şubelerine başvurarak yapabileceğini söyledi. Turan, ayrıca TOKİ'nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası'nın İstanbul'daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.