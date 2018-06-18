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Ünlü otomobil devinin CEO'su tutuklandı

'da uzun zamandır devam eden mazotlu araçlardaki gaz salınım skandalında WV otomobil kuruluşu Audi otomobil markasının Yönetim kurulu Başkanı emisyon verilerini karartma talimatı vermesinden dolayı İngolstadt'ta tutuklandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 14:09
Ünlü otomobil devinin CEO'su tutuklandı

Audi otomobil markasının Yönetim kurulu Başkanı emisyon verilerini karartma talimatı vermesinden dolayı İngolstadt'ta tutuklandı.
Geçtiğimiz hafta evinde yapılan aramalarda bir çok evreğa ve bilgisayar kaydına el konulan Stadler'in kefaletle serbest kalma durumunun olmadığı açıklandı.

"DOLANDIRICILIK VE DOLAYLI YANLŞI SERTİFİKA VERME"

Münih savcılığının basın açıklamasında, tutuklama emrine gerekçe olarak "verilerde karartma yaptırma riskinin olduğu" için tutuklandığı belirtildi. Öte yandan, 2015 yılının Aralık ayında mazotlu araçlardaki emisyon değerleri konusunda Yönetim kurulu Başkanı Rupert Stadler'i çalışanları tarafından bilgi verilmesine rağmen verileri görmezlikten gelinerek üretime ve araç satışına müsaade ettiği için de hakkında ayrıca soruşturma yürütülüyor.
Davayı takip savcı Stephan Necknig, Rupert Stadler'i çarşamba gününden sonra sorgulanacağını "Dolandırıcılık ve dolaylı yanlış sertifika verme" suçlarından yargılanacağını açıkladı. Tutuklamanın ardından, VW tercih hisseleri önemli ölçüde düştü. Yüzde 1,93 ile 157,93 avro arasında bir indirim ile Dax'ta sabahın en büyük VW oldu.

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Ünlü otomobil devinin CEO'su tutuklandı
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