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Bithumb’a : 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı

merkezli kripto para birimi borsası Bithumb’a düzenlenen da yaklaşık 30 milyon dolar değerinde kripto para birimi çalındı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:08
Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı

Dünyanın en büyük altıncı kripto para birimi borsası Bithumb'dan yapılan açıklamada, saldırının tam olarak kaçta gerçekleştiğinin belirlenemediği, fakat yerel saatine göre saat 00:53'ten itibaren borsadaki bütün varlıkların soğuk cüzdanlara aktarıldığı ve depozito ve para çekme işlemlerinin askıya alındığı söylendi.

Bithumb resmi Twitter hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Kontrollerimizin ardından 30 milyon dolar değerinde çeşitli kripto para birimlerinin çalındığını anladık. Söz konusu kripto para birimleri Bithumb tarafındna karşılanacak ve borsadaki varlıklar soğuk cüzdanlara katarılacak."

Müşteri kayıplarının şirket tarafından karşılanacağını onaylanırken, depozito ve para çekme işlemlerinin tekrar ne zaman yapılabileceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

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Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı
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