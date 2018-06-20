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"hayalim" demişti! O hastanenin yapımı tamamlandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehir hastaneleri hayalim olan projeler dizisiydi" dediği o hastanelerden biri daha bitti, son rötuşları yapılıyor. Elazığ'da 4 bin personelin görev alacağı bin 38 yataklı "Şehir Hastanesi" içinde bulundurduğu bölümlerle sadece bulunduğu kente değil bölge geneline hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayalim demişti! O hastanenin yapımı tamamlandı...

600 MİLYONLUK DEV YATIRIM!

Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri'de tamamlanıp açılan şehir hastanelerinden sonra Elazığ Şehir Hastanesi'de hizmet vermek için gün saymaya başladı. 23 Temmuz'da açılması planlanan, 4 bin personelin hizmet vereceği içerisinde 37 ameliyathane, 160 yoğun bakım, 28 tane diyaliz ünitesi, psikiyatri, kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yer aldığı bin 38 yataklı "Elazığ Şehir Hastanesi" 355 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde kuruldu. Son rötuşların yapıldığı hastanenin 600 milyonluk bir yatırım olduğu öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "hayalim" demişti! O hastanenin yapımı tamamlandı...
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