Tarihi inişin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının yarın İstanbul yeni havalimanına iniş yapacak olması nedeniyle havalimanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına yakın noktalarda polis ve jandarma ekipleri nöbet tutarken, havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler arasında havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılırken, görevli olmayan devlet hava araçları ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşmasının, girişi ve kalkışının yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına yer hizmeti verecek olan TGS şirketi gerekli malzemeleri dün akşam yeni havalimanına taşıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BAKAN ARSLAN KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın yarın saat 20.30'da İstanbul yeni havalimanına iniş yapması planlanıyor. Uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı yeni havalimanında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve diğer yetkililer karşılayacak. Erdoğan, daha sonra havalimanında incelemelerde bulunacak.