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Tarihi inişin detayları belli oldu!

’da yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018'de açılışı yapılacak olan yeni havalimanına Cumhurbaşkanı 'ın yarın yapacağı ilk inişin detayları belli oldu. 'ı taşıyan uçağın saat 20.30'da yeni havalimanına iniş yapacağı öğrenilirken, inişin yapılacağı saatlerde havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 12:53
Tarihi inişin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı 'ın uçağının yarın yeni havalimanına iniş yapacak olması nedeniyle havalimanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına yakın noktalarda polis ve jandarma ekipleri nöbet tutarken, havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler arasında havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılırken, görevli olmayan devlet hava araçları ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşmasının, girişi ve kalkışının yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca 'ın uçağına yer hizmeti verecek olan TGS şirketi gerekli malzemeleri dün akşam yeni havalimanına taşıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BAKAN ARSLAN KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın yarın saat 20.30'da İstanbul yeni havalimanına iniş yapması planlanıyor. Uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başbakan 'ı yeni havalimanında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı ve diğer yetkililer karşılayacak. Erdoğan, daha sonra havalimanında incelemelerde bulunacak.

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

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Tarihi inişin detayları belli oldu!
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