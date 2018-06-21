Tüketici güven endeksi Haziran'da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; Mayıs ayında 69,9 olan endeks Haziran ayında 70,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 89,1 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak Haziran ayında 89,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 92,1 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 90,8 iken, Haziran ayında yüzde 1,4 oranında artarak 92,1 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artarak Haziran ayında 75,4 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 26,8 iken, Haziran ayında yüzde 8,2 oranında azalarak 24,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

