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Son dakika: içmeyen lere 7 gün fazladan izin!

2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planına göre, kullanmayan e yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilerek mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl için 7 gün fazladan yıllık izin hakkı tanınması söz konusu olabilecek, tek tip düz paket uygulaması için mevzuat değiğikliği yapılacak ve tütün ürünü satısı 21 yaşına çıkarılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 13:26
Son dakika: Sigara içmeyen personellere 7 gün fazladan izin!

içmeyen lere müjde üstüne müjde. Artık mesaileri daha erken sona erecek.

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı. İlk kez Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından AA Editör Masası'nda kamuoyu ile paylaşıldı.

YILDA 7 MİLYONDAN FAZLA

Eylem Planı'nda, tütün ürünlerinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler arasında yer aldığı, sadece tütün ürünü kullananlar değil tütün dumanına maruz kalanların da aynı şekilde etkilendiği vurgulandı. Dünyada yılda 7 milyondan fazla, Türkiye'de de 100 binden fazla kişinin tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye'de 2004'te Tütün Kontrolü Sözleşmesi'ne imza atmasından bu yana hayata geçirilen kanunlar, medya kampanyaları, eylem planlarıyla alınan tedbirlerin ardından 2014'te yüzde 32,5 olan tütün kullanım oranının, 2016'da yeniden düşme eğilimine girerek yüzde 31,6'ya kadar indiğinin altı çizildi.

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Son dakika: Sigara içmeyen personellere 7 gün fazladan izin!
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