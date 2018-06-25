İTO Başkanı Avdagiç: 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem Milletvekilliği seçimleri ile büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını söyleyerek, "Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir" dedi.

1950, 1983 VE 2002 SEÇİMLERİ GİBİ STRATEJİK

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Avdagiç, Türkiye'nin tıpkı 1950, 1983 ve 2002 seçimleri gibi son derece önemli ve stratejik bir seçim dönemini başarıyla ve güvenle tamamladığını vurguladı.



İTO Başkanı Avdagiç, "Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye'yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır" ifadesini kullandı. Başkan Avdagiç, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olmasının mümkün olamayacağını hatırlatarak, "Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.