Seramik sektöründen seçim değerlendirmesi

24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, "Türk halkının hür iradesiyle sonuçlanan seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir katılımla gerçekleşen bu seçim, tüm dünyaya Türk halkının demokrasiye olan inancını bir kez daha kanıtlamıştır. Yeni yönetim sisteminin istikrar ve güven ortamının güçlenmesine dair katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş olan yüce meclisimizle birlikte ülkemizi dünya ekonomi sıralamasında daha üste taşımak için var gücümüzle çalışacağız'' dedi. Çenesiz şöyle devam etti:

"TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜ SORUMLULUĞUNUN FARKINDADIR"

"Türk seramik sektörü, gerçekleştirdiği ihracat ve ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değer ile Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesi ve güçlenmesi adına taşıdığı sorumluluğun farkındadır. Bu yeni dönemle birlikte gerçekleştirilecek tüm ekonomik yatırım ve reformlara var gücümüzle destek verecek, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Yapısal düzenlemelerin hızla tamamlanması bu mücadelemizi güçlendirecek etkenlerin en başında gelmektedir. Ekonominin güven veren isimlerle yönetilecek olması da uluslararası aktörler açısından olumlu karşılanacak ve yatırımların gelmesine sebep olacaktır.

Yeni dönemde finansal istikrarın kararlı şekilde sürdürüleceğine ve reel ekonominin önceliğini koruyacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye Seramik Federasyonu temsilcileri adına beklentimiz, üretim ve ihracat hacmimizin daha da artmasına destek olacak ihracat finansmanı tedbirleridir.Türkiye Seramik Federasyonu olarak, daha güçlü bir Türkiye için çıkılan yolculukta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk lideri olarak görev alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, çalışma arkadaşlarını, TBMM'de temsil hakkı kazanmış bütün siyasi partilerimizi ve tüm milletvekillerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz."