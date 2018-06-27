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'te 6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

'te, () aracılığıyla 6 aylık işe girmek için müracaat eden 7 bin 200 kişiden 1500'ü için yapılan kura çekimi bugün de sürdürüldü.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:39
Kilis'te 6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

'te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 1500 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 7 bin 200 kişi başvuruda bulundu. Başvuranların sayısının fazla olması nedeniyle işe alınacakların noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından Kilis Spor Salonu'nda 2 gün önce başlanan kura çekimi bugün de sürdürüldü. Salona gelen bazı kişilerin, takip ettikleri kura çekiminde isimlerinin çıkması için dua ettiği görüldü.

Kura çekiminde ismi çıkanlar, sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı. Kura çekiminde ismi belirlenenlerin 2 Temmuz'da işe başlayacakları bildirildi.

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Kilis'te 6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi
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