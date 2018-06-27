Kiralık daireye mülteci dopingi

Son yıllarda kira getirisinin azalması nedeniyle konut yatırımından uzak duran tüketici tekrar konuta yöneldi. Coldwell Banker'in araştırmasına göre önümüzdeki dönemde konutta kira getirisi artış trendine girecek. Bunda Suriyelilerin talebinin önemli bir faktör olduğunu söyleyen Coldwell Banker Türkiye
Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, "Bugün 18 yaşından küçük 1.6 milyonu aşkın Suriyeli'nin yakın gelecekte Türkiye'de işgücüne katılması ve toplumsal hayata daha fazla karışmasıyla özellikle mülteci
lerin yoğun olduğu bölgelerde konut talebi artacak" diye konuştu. TALEP ARTACAK
Gökhan Taş, "Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yaş dağılımına baktığımızda, 18 yaşın altındaki kesimin neredeyse toplam Suriyeli nüfusunun yarısına denk geldiğini görüyoruz. Bu, yakın gelecekteki konut fiyat hareketlerini öngörmek açısından son derece önemli bir veri. Özellikle yakın gelecekte evlilik çağına gelecek Suriyelilerin konut pazarına ciddi bir etkisinin olacağına; bunun sonucunda Kilis, Hatay, Şanlıurfa
, Gaziantep
gibi Suriyeli nüfusun yoğun olduğu şehirlerde özellikle kiralık konut fiyatlarının önemli ölçüde artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 3.5 MİLYON NÜFUS
Suriye'de 2011 yılından bu yanan devam eden iç savaş sonrası ülkelerini terk edip Türkiye'ye kaçan Suriyeli mülteci
lerin sayısı her geçen gün artıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 31 Mayıs 2018 itibarıyla ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısı 3 milyon 570 bin 352 seviyesine ulaştı. Özellikle Kilis ve Hatay şehirlerinde Suriyeli nüfusunun artmasıyla gayrimenkul alanında da ciddi bir hareketlilik başladı. SURİYELİ NÜFUSU 6 YILDA 256 KATINA ÇIKTI
Türkiye'nin kucak açtığı Suriyeli mülteci sayısı 2012 yılında yaklaşık 14 bin kişi seviyesindeyken, bu rakam bugün yaklaşık 256 katına çıkarak 3,5 milyonu aştı.
Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin 215 bine yakını geçici barınma merkezlerinde kalıyor.
Türkiye'de Suriyeli nüfusun en kalabalık olduğu ilk 10 il, 563.015 ile İstanbul
; 474.077 ile Şanlıurfa; 443.871 ile Hatay; 385.541 ile Gaziantep; 208.687 ile Mersin; 209.855 ile Adana
; 149.394 ile Bursa
; 137.612 ile İzmir
, 131.261 ile Kilis ve 104.431 ile Konya
.