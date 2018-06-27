Mapfre’den ‘geleceğin liderleri’ için kaynak kitap

MAPFRE Sigorta
, yönetim ve liderlik eğitmenleri James
M. Kousez
ve Barry
Z. Posner
'ın kaleme aldığı "Liderliği Öğrenmek" adlı kitabı Türkçe'ye kazandırdı. Optimist Yayınları
'ndan çıkan ve Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Mu
ñoz'un kaleme aldığı sunuşla başlayan "Liderliği Öğrenmek" kitabı kendi kendine uygulanabilecek koçluk önerileriyle herkesin içindeki liderlik cevherini açığa çıkartabilmesi için uygulanabilir adımlar ortaya koyuyor. Mapfre Sigorta, dünyanın en önemli yönetim ve liderlik eğitmenleri olarak kabul edilen James M. Kousez ve Barry Z. Posner'ın yazdığı "Liderliği Öğrenmek" adlı kitabı Türkçeleştirerek hem günümüz hem geleceğin liderleri için önemli bir kaynak oluşturuyor. Optimist Yayınları'ndan çıkan "Liderliği Öğrenmek"; güçlü bir kararlılık, azim ve destekleyici yol göstericilikle herkesin iyi bir lider olmayı öğrenebileceğini anlatıyor. Kitap için özel bir sunuş kaleme alan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Muñoz, şunları söyledi: "Yaşamdaki başarılarımız liderlik becerilerimizi nasıl kullandığımıza bağlı. Kouzes ve Posner, liderliğin bir avuç şanslı insanın tekelinde olmadığını gösteriyor."