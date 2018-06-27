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Mühendisler yı ihmal etmemeli

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, inşaat ve altyapı projelerinin 'nin büyümesindeki en büyük paya sahip iş alanları olduğunu belirterek, &quot;Bu projelerin tasarım ve inşa sürecinde görev alan mimar ve mühendislerin üçüncü kişilere yönelik sorumluluklarını mutlaka güvencesine alınması gerekiyor&quot; dedi. Söz konusu sigortanın mimar ve mühendisler için vazgeçilmez bir öncelik olması gerektiğinin altını çizen Stahl, isteğe bağlı yapılan sigorta ile mimar ve mühendislerin görevini gerektiği gibi yapmamasından, müşterilerine karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya müşterilerine kusurlu davranışları yüzünden doğan zararlar ile bu sebeplerden ödemek zorunda kalacakları tazminatları da güvence altına aldıklarını belirtti. Stahl, &quot;VHV Reasürans olarak kısa sürede bu alanda da önemli bir pazar payına ulaşma başarısını gösterdik&quot; ifadelerini kullandı.
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Mühendisler sigortayı ihmal etmemeli
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