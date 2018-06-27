Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu sayısı 2 milyon 700 bine ulaştı

Avrupa'nın ve Türkiye'nin "deniz üzerine kurulan ilk havalimanı" olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı günden bu yana 2 milyon 700 bin yolcuya hizmet verdi. Gülyalı ilçesinde temeli 2011'de atılan ve 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı, daha önce çevre illerdeki havalimanlarını kullanmak durumunda kalan yöre halkına hava ulaşımında büyük kolaylık sağladı.

Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü İsa Türkmen, beraberinde havalimanı VIP sorumlusu Yakup Alim ve mali işler personeli Melike Ünsal ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yılmaz, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz üzerine inşa edilen havalimanına çok yoğun talep olduğunu belirterek, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan günlük ortalama 15 sefer düzenlendiğini söyledi.

20 BİN 126 SEFER DÜZENLENDİ

Havalimanından iç hatlarda İstanbul, Ankara ve İzmir, dış hatlarda ise Almanya ve Suudi Arabistan'a seferler düzenlendiğini ifade eden Enver Yılmaz, umre seferlerinin de yapıldığı havalimanına her geçen yıl ilginin arttığına dikkati çekti. Yılmaz, şimdiye kadar havalimanında karşılıklı olarak 20 bin 126 sefer düzenlendiğini ve 2 milyon 700 bin yolcuya hizmet verildiğini kaydederek, havalimanı yolcu sayısının bu yıl içinde 3 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Havalimanı sayesinde bölgeye gelen yabancı turist sayısında da gözle görülür artış olduğuna işaret eden Enver Yılmaz, "Bu açıdan da baktığımızda bu havalimanı kısa süre içerisinde bölgemizin kaderini değiştirdi." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin prestij projelerinden birisine sahip oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Tamamen Türk mühendislerin eseri olan bu havalimanımızla ne kadar gurur duysak azdır. İki ilin 50 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.