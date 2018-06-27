Tesla İstanbul’da Zorlu’ya geliyor

Uzun zamandır Türkiye
'de satış ve servis hizmeti vereceği söylenen Tesla
, yıl sonuna kadar ilk mağazasını açıyor. Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk
, açılışında bizzat bulunacağını söylediği mağaza için Türkiye'de toplam 7 farklı pozisyon için iş ilanı yayımladı. Satış ve servis çalışanları için mülakatlara başlayan marka, ilk mağazasını 2019'un ilk çeyreğinde Beşiktaş'ta bulunan Zorlu Center
alışveriş merkezinde açacak. Mağazada ilk etapta sadece Model S ve Model X'in satış hizmetleri gerçekleştirilecek. Tesla daha sonra servis noktası açacak. Markanın Bakırköy'de bulunan Otomol Otomotiv ile anlaştığı belirtiliyor. Burada, Tesla araçlarına hizmet verecek servisin yanı sıra bir de Supercharger istasyonu bulunacak. Yıl sonuna kadar Türkiye'de toplam 10 istasyon açılacak. ÖN SİPARİŞLE ÇALIŞIYOR
Mağazalarında otomobillerinin konfigürasyon ve sipariş gibi işlemlerini gerçekleştiren Tesla, satışı bu merkezlerde yapmıyor. Diğer otomobil üreticilerinden farklı olarak internetten ön sipariş yöntemiyle çalışıyor. Tesla'nın internet sitesinden yapılan siparişlerin gelme süresi 18 ayı bulabiliyor. Türkiye'den sipariş veren biri şu anda Tesla'ya Avrupa üzerinden ulaşabiliyor. Tesla'ların fiyatı 110 bin eurodan başlıyor. "Haftada 5 bin Model 3 üreteceğiz" sözü nedeniyle dünya çapındaki müşterilerinin yılbaşından bu yana yaklaşık 120 bin araç beklediği ancak mayıs sonu itibarıyla 30 bin üretimde kalan Tesla, yakın zamanda ilk çeyrekte 710 milyon dolar zarar a��ıkladı. ELEKTRİKLİ ARACA VERGİ DÜZENLEMESİ Enerji
tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli-hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0.8 olarak uygulanacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ekonomi Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektriklihibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi. Açıklamada gümrük vergisinin değiştirildiğine dikkat çekildi.