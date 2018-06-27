TOKİ’nin Silivri konutlarına başvuru için son iki gün

Başvurularını yapmayan vatandaşların 29 Haziran Cuma gününe kadar müracaatlarını ilgili bankaya yapmaları gerektiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Silivri'de satışa sunduğumuz bin 356 konutumuzun en düşük konut fiyatı 198 bin TL ve en düşük taksit tutarı 700 TL'den başlıyor. Konutlarımıza şuana kadar yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı. Vatandaşlarımızın Cuma gününe kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır" dedi.

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunulduğunu belirten Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz. Alt gelir grubuna sunduğumuz 934 konuta 8 bin 300, orta gelir grubuna sunduğumuz 422 konuta ise bin 460 başvuru geldi" diye konuştu.

29 Haziran Cuma gününe kadar yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz tarihlerinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini söyleyen Turan, "Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren iade edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Alt gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin TL ve 961 TL taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin TL ve 1.958 TL taksitle satışa sunulduğunu kaydetti. Turan, ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adetinin emekli vatandaşlara verileceğini bildirdi.

TOKİ'nin artık yatay mimari ve mahalle konseptinde projeler inşa ettiğine vurgu yapan Turan, Silivri'de satışa sunulan bin 356 konutun bu konseptle inşa edileceğini söyledi. Mahalle konsepti ile farklı gelir gruplarından insanların bir araya geldiğini, dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, meydanların olduğu yeni yaşam alanlarının ortaya çıktığını belirten Turan, "Silivri projelerimiz içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30.06.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor" dedi. Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin Türkiye Halk Bankası AŞ'nin İstanbul'daki bütün şubelerine başvuru yapabileceğini söyledi. Turan, ayrıca TOKİ'nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası'nın İstanbul'daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini belirtti.

