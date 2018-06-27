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: 'den nakit çeken masrafına razı olmalı

, kredi kartı ile 'den nakit para çeken tüketicinin, hesabından kesilen 'avans çekim komisyonu'nun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi. Yüksek mahkeme, bankaların ATM'lerde ne zaman çekileceğini bilmediği nakit paralar bulundurma hizmetinin bir bedeli olduğuna dikkat çekti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:04
Yargıtay: ATM'den nakit çeken masrafına razı olmalı

YARGITAY 'AVANS ÇEKİM KOMİSYONU'NUN İADESİ TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

, kredi kartı ile 'den nakit para çeken tüketicinin, hesabından kesilen 'avans çekim komisyonu'nun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi. Yüksek mahkeme, bankaların ATM'lerde ne zaman çekileceğini bilmediği nakit paralar bulundurma hizmetinin bir bedeli olduğuna dikkat çekti.Emsal kararla birlikte; nakte ihtiyaç duyan kimse, bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla para çekmenin bedeli olarak 'avans komisyonu' ödeyecek. İstanbul'da nakite sıkışan vatandaş, hesabının bulunduğu bankanın ATM'sinden kredi kartıyla para çekti.

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Yargıtay: ATM'den nakit çeken masrafına razı olmalı
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